Останки экипажа и пассажиров рейса PS752, сбитого иранскими ПВО 8 января, на выходных прибудут в Украину. Это произойдет в воскресенье, 19 января.

Информацию о доставке тел опубликовала в Facebook пресс-служба "Международный авиалиний Украины".

В МАУ также сообщили, когда пройдет церемония прощания с жертвами масштабной авиакатастрофы. Почтить их память можно будет 19 января в терминале В международного аэропорта "Борисполь".

Фото: Facebook/ flyuia.ua

Доступ для прощания будет открыт для всех. Сбор начнется у входа в терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

Как писала "Страна", к 16 января эксперты Министерства внутренних дел в Тегеране получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины.

Мы также рассказывали, что на следующий день после катастрофы эксперты взяли образцы ДНК у родственников для идентификации тел погибших в Иране украинцев.