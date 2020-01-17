Премьер-министр Алексей Гончарук, который сегодня заявил о своей отставке с трибуны Рады, сообщил, что правительство сделает все для стимулирования строительной отрасли и готово ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) при необходимости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она сейчас есть", - написал премьер.

По его словам, теневой рынок посреднических услуг при выдаче лицензий на строительство оценивается в почти 100 млн грн в год, при этом по итогам 2018 почти половина заявок получила отказ.

Премьер заявил, что 2020 год станет годом программы "Большая стройка", в рамках которой правительство будет работать над дерегуляцией, открытостью и наполняемостью кадастров, жилыми госпрограммам и доступной ипотекой.

Напомним, в центре Киева под видом реконструкции хотят выстроить 33-этажный дом.

Также стало известно, как друг Богдана застройщик Вавриш получил разрешение строить высотку на Печерске, несмотря на отсутствие ключевых документов.

Ранее Кабмин уволил главу ГАСИ Кудрявцева из-за поддельного диплома.