В прошлом 2019 году коэффициент рождаемости в Китае был примерно 10,48 детей на тысячу человек. Это - самый низкий показатель прироста населения в Китае с момента основания Китайской народной республики в 1949 году.

Такие показатели опубликованы в отчете Национального бюро статистики, а данные о том, что это - самый низкий прирост населения, есть на сайте ООН.

Население Китая, за исключением особых автономных районов в Гонконге и Макао, превысило 1,4 млрд человек.

В среднем с 1950 по 1955 год уровень рождаемости в Китае был более чем в четыре раза выше и составлял около 42,5 рожденных детей на 1 тыс. человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х годов, когда власти страны начали проводить демографическую политику для предотвращения чрезмерного роста населения.

От политики "одна семья - один ребенок" Китай отказался только в 2015 году. Однако, как следует из статистики, это уже не привело к всплеску темпов прироста населения. К 2015 году средний коэффициент рождаемости составлял 12,7.

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