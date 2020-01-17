В соцсетях состоялся спор между главой Национального союза журналистов Сергеем Томиленко и министром культуры Владимиром Бородянским. Они подискутировали о зарплатах топ-чиновников Минкульта и финансировании НСЖУ.

Обмен аргументами состоялся в Telegram и Facebook 17 января.

Судя по записи Томиленко, во время презентации закона о борьбе с дезинформацией глава НСЖУ сказал, что в год государство выделяет объединению финансирование, равное двум зарплатам первого зама Бородянского. На это последний парировал в Telegram: мол, зарплата его замов составляет от 90 до 108 тысяч. А финансирование НСЖУ - 1 млн 250 тысяч гривен.

Скриншот: Facebook/ sergiy.tomilenko

"Спасибо министру культуры Владимиру Бородянском за приверженность к точным цифрам. Признаю, что сегодня во время презентации закона о борьбе с дезинформацией был взволнован внезапными прямыми обвинениями министра в мой адрес, поэтому я погорячился с комментарием. Уточняю: годовое государственное финансирование НСЖУ равен не двум, а трем заработным платам первого заместителя Министра. Источник - декларации чиновника за декабрь", - ответил Томиленко.

Скриншот: Facebook/ sergiy.tomilenko

Журналист также напомнил, что финансирование творческого союза предоставляется 24 областным ячейкам. Ее среднемесячный уровень составляет 4 тысячи 300 грн каждой облорганизации.

Ранее "Страна" публиковала полный список чиновников Кабмина с зарплатой выше 100 тысяч в месяц.

Мы также сообщали, какие огромные зарплаты выписали себе коллеги Бородянского в конце 2019 года.