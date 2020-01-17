Служба безопасности Украины открыла производство по факту прослушки разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с представителями финансового блока Кабмина и НБУ, полная версия которой была опубликована вчера. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии изданию "Українські Новини".

По словам Рябошапки, правоохранители уже открыли уголовное дело по ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины. Расследованием преступления занимается СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководств главных силовых ведомств в течение двух недель установить причастных к записям разговоров премьер-министра Алексей Гончарука в Кабмине. Такое поручение Зеленский направил в СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офис генпрокурора и УГО.

Напомним, что вчера премьер-министр Алексей Гончарук оказался в центре скандала из-за того, что на анонимном канале в YouTube были опубликованы записи прослушки с совещания у главы Кабмина. В связи с этим группа депутатов от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде обратилась к СБУ с требование провести расследование обстоятельств незаконной прослушки.

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук написал Зеленскому заявление об отставке, несмотря на то, что увольнение премьера находится не в компетенции президента.