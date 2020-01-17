В пятницу, 17 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,2850 грн/$1 с 24,1825 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,27-24,30 грн/$1. Как сообщает сайт НБУ, официальный курс национальной валюты на 20 января составит 24,2527 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 17 января снизился до 24,20 грн/$1 с 24,08 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 20 января 2020 года.

USD 1 доллар США 24,2527

EUR 1 ЕВРО 26,9363

RUB 10 российских рублей 3,948

Как сообщала "Страна", по индексу БигМака гривна недооценена на 58%, а доллар должен стоить в 2 с лишним раза меньше.

В НБУ объяснили прыжки курса доллара перед Новым годом психологическим фактором. В НБУ подчеркнули, что курс национальной валюты в Украине плавающий и формируется благодаря спросу и предложению.