Компанию Apple могут вынудить отказаться от шнура для зарядки Lightning, которая отличается от шнуров для телефонов других марок, европейские законодатели. Этот шнур используется используется для зарядки iPhone и синхронизации с компьютером устройств Apple. Для этого в Европарламенте должно пройти голосование, на котором и решится судьба разъема. Об этом говорится в статье ВВС.

В понедельник, 13 января, члены Европарламента призвали Еврокомиссию принудить компанию гигантов разработать единый для всех устройств способ зарядки. Компания Apple уже перестала использовать разъем Lightning на планшетах iPad 2019 года выпуска. Устройства на Android заряжаются с помощью кабелей USB-C и микро-USB.

Если голосование состоится не в пользу шнуров, то продаваемые в Европе устройства Apple должны будут поменять разъем для зарядки или совсем отказаться от проводов.

Вероятно, что Apple адаптирует для своих моделей разъем USB-C. Большинство новых моделей на системе Android уже используют этот разъем.

Последние 10 лет Европейская комиссия проводит кампанию за единый метод зарядки телефонов, планшетов и прочих электронных гаджетов. Это делается для того, чтобы сократить отходы, создаваемые устаревшими и вышедшими из строя кабелями.

Однако, Apple и многие ее конкуренты уже давно выпускают устройства для беспроводной зарядки. Некоторые эксперты даже предсказывают, что Apple может полностью отказаться от портов для зарядки, выпустив в будущем беспроводные модели iPhone и iPad.

Ранее "Страна" писала о том, что Apple проверяют фотографии пользователей iPhone в поисках порно.

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