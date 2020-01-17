Офис Генерального прокурора в третий раз направил запрос Ирану о международно-правовой помощи для того, чтобы получить доступ к бортовым самописцам (черным ящикам) с украинского самолета МАУ, который упал под Тегераном вследствие попадания ракеты военного формирования КСИР в борт лайнера. На предыдущие два запроса иранское руководство не ответило. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"В пятницу, 17 января 2020 года, Офис генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Офиса отметили, что обращение также касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту авиакатастрофы при участии украинского самолета.

Как писала "Страна", в результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Одновременно с украинским лайнером в небе над Тегераном также находился пассажирский самолет катарских авиалиний. Однако, судя по всему, иранские диспетчеры сумели согласовать его перемещение с силами ПВО.

Также мы сообщали, что Украина знала о том, что украинский самолет МАУ был сбит иранской ракетой, но решила не критиковать тегеранские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев предпочел придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.