Во время боевой подготовки корабельно-катерный состав тактической группы "Тритон" отработал загрузку морских донных мин на корабль. Тактическая группа в ходит в состав Объединенных сил. Также военные скоро выйдут в море для того, чтобы заминировать участок побережья.

О том, как проходила подготовка военных, рассказали в штабе Операции объединенных сил.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Сначала у военных было теоретическое занятие и принятие зачетов. А после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их палубе и приведение мин в боеготовность.

Также в штабе анонсировали, что корабельно-катерная группа спланирует выход в море для того, чтобы установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.

Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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