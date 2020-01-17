Министр юстиции Денис Малюська, который выписал себе премий почти на дюжину окладов, считает Гончарука лучшим премьером в истории Украины. Свою поддержку он выразил, написав пост в Facebook.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства)", - написал министр в соцсети, проиллюстрировав заявление неоднозначным фото, на котором видна лишь лука Малюськи из-под стола.

Он также добавил: "И да, поддерживаю Алексея Гончарука, он - лучший премьер в истории Украины".

16 декабря Малюська выложил в соцсети фото из своего кабинета с башмаками на столе. Загадочный кадр появился на странице министра на фоне слухов об отставке.

А в начале декабря Малюська взобрался с ногами на стол, отчитавшись о продуктивных 100 днях работы.

Напомним, 17 января, на третий день после обнародования пленок с совещания Алексея Гончарука, премьер-министр написал заявление об отставке и выступил в Раде под крики "Ганьба!"

Также "Страна" опубликовала анализ пленок: "Что стало понятно после прослушки совещания у Гончарука и отправят ли его в отставку".