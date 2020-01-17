Сегодня, 17 января, на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрили скандальный закон о медиа.

Заседание началось в 15:30. На комитете присутствовало 15 членов комитета. В повестке дня комитета было два вопроса: рассмотрение альтернативного законопроекта о медиа, который представила "Европейская Солидарность". Этот закон является альтернативным законопроекту номер 2693.

Второй вопрос в повестке дня - проект закона о ратификации соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом министров Украины и правительством Канады, номер 0027. Закон ЕС зачитал Николай Кгяжицкий, он фактически такой же как и 2693, отличие только в части контроля прозрачности финансирования и собственности интернет-платформ.

После короткого доклада Княжицкого, глава комитета Ткаченко, поставил на голосование и предложил поддержать за основу законопроект 2693. "за" проголосовало - 9, против - 3, удержались - 3. Также члены комитета договорились доработать законопроект 2693 между первым и вторым чтением.

На комитете также присутствуют представители общественности которые заявляю, что они хотят выступить, но Ткаченко им не дает слова: "Нас сюда пригласили народные депутаты, а нам не дают сказать ни слова, зачем нас тогда суда позвали. Вы хотите лишить нас свободы слова?" - заявили представители общественности.

Ткаченко, в свою очередь, сказал, что мы будем обговаривать данный законопроект с экспертным сообществом между первым и вторым чтением. "Я буду предоставлять возможность высказаться когда буду считать нужным", - заявил Ткаченко.

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О самом законе "Страна" уже подробнее писала в материале: сайты заблокируют за два дня. Законопроект о медиа могут принять в годовщину "диктаторских законов".

Также сегодня министр Бородянский презентовал репрессивный закон о дезинформации. Комитет Рады по информполитике под руководством Александра Ткаченко одобрил репрессивный законопроект о медиа.