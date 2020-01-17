Одиннадцать американских солдат были ранены в результате ракетного обстрела Ираном американской авиабазы Аль-Асад в Ираке 8 января. На этой неделе они были перемещены в военные госпитали США в Кувейте и Германии, для лечения черепно-мозговых травм. Информацию подтвердили несколько источников в Министерстве обороны США, пишет американское издание Defense One.

В свою очередь высокопоставленные представители вооруженных сил и администрации Трампа заявили, что 11 иранских ракет не принесли каких-либо жертв. Однако вчера пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан сообщил, что 8 военных были доставлены в Германию и три - в Кувейт для лечения от контузии.

На прошлой неделе новостные службы, которым был предоставлен доступ к базе, чтобы заснять ущерб и взять интервью у военнослужащих, сообщили, что ни один американец не был убит, ранен или серьезно ранен. Но в понедельник New York Times сообщила, что некоторые сотрудники получили лечение от сотрясений.

Напомним, что утром 11 января Тегеран официально признал, что его ракетой был по ошибке сбит украинский "Боинг". Военнокомандующие утверждали, что пассажирский самолет был принят за враждебный объект от военных сил США.

Также мы сообщали, что президент Ирана Хасан Рухани распорядился признать армию США и Пентагон террористическими организациями. Такое решение было принято в ответ на убийство Вашингтоном иранского командующего генерал-лейтенанта Кассема Сулеймани.