В Украине в субботу, 19 января, будет относительно теплая погода. По всей территории страны ожидается солнце, осадков не предвидится. Во всех регионах страны ожидаются ночные заморозки.

О погоде на субботу говорят данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины сегодня днем ожидается +2...+4, в Виннице и на Закарпатье будет немного прохладнее в дневное время - температура там упадет до 0 градусов днем. Ночью ожидается -2...-5.

На севере Украины температура днем +2...+4, ночью - от -1 до -3. В центре Украины днем +1...+1 градуса, ночью ожидается -1...-4 градуса. В Донецке и Луганске +1...+3 градуса тепла днем и -2...-4 ночью.

На юге Украины +1..+4 градуса днем. Ночная температура составит от -1 до -3 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

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