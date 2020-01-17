В Черкассах двое мужчин избили и пытались похитить местного бизнесмена, но тот смог вырваться и доложил в полицию о произошедшем. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Преступление было совершено двумя братьями, которые под предлогом покупки у предпринимателя автомобиля обездвижили его с помощью наручников и вывезли на этом же авто. Потерпевший выпрыгнул из машины на ходу. По итогу, меньше чем через сутки, после того как бизнесмен заявил об инциденте в полицию, силовики задержали преступников. У них изъяли оружие и другие вещественные доказательства.

Сотрудникам полиции удалось установить, что братья знали о том, что продавец автомобиля имеет при себе большую сумму денег и совершили нападение на него.

В настоящее время оба нападавших задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские устанавливают других участников преступной группы, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления и проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины

Видео: YouTube/ Поліція Черкащини

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