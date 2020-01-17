Российский рэп-исполнитель из Уфы Алишер Моргенштерн (Morgenshtern), который нецензурно высказался в отношении дня траура по жертвам пожара в одесском колледже, выпустил новый альбом под названием "Легендарная пыль".

Альбом содержит 10 треков, записанных музыкантом за семь дней и уже обнародован в YouTube.

Алишер Моргенштерн - один из топовых блогеров русского ютуба. Его отличительными артибутами внешности стали дреды в высоком пучке, за что артист получил прозвище "ананас". На лице у Моргенштерна две татуировки, одна из которых - цифра "666".

Популярность 21-летний Алишер получил благодаря своему авторскому пародийному шоу на YouTube "#ИзиРеп". В сентябре 2017 года Morgenshtern стал показывать своим фанатам, что видео на известные рэп-треки и клипы можно сделать за несколько минут. Среди таких пародий можно назвать разборы на Face, Pharaon и других исполнителей.

Дисс Моргенштерна на Хованского набрал около 5 миллионов просмотров. После этого Юра Хованский вышел на "Версус" против Алишера, если ему заплатят 2 миллиона рублей, но Моргенштерн отказался от этой идеи.

Вот первый знаменитый проект Алишера - "Изи рэп", который был записан в сентябре 2017 года, когда блогеру было 19 лет.

Как сообщала "Страна", 8 декабря российский рэпер Morgenshtern нецензурно выразился о трауре по жертвам пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В частности, российский исполнитель назвал траур "еб@ной показухой" и предложил устроить вместо траура "день бл@дь крика с х@я ли пожарных проверок нет в городе?". После его спича из зала раздались возгласы одобрения.