Служба безопасности Украины наш хакерскую группировку и прекратила ее деятельность. Серверы хакеров использовались для кибератак на органы власти и объекты критической инфраструктуры Украины, а также на банки.

О задержании хакерской группировки сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 17 января.

"Серверное оборудование хостинга использовалось участниками группировки и третьими лицами для осуществления кибератак на органы власти и управления Украины, объекты инфраструктуры Украины, банковские учреждения Украины и мира", - говорится в сообщении.

В Виннице задержали организатора группировки, который с 2011 года предоставлял собственное серверное оборудование для размещения, администрирования и распространения членами группировки и третьими лицами вредоносного программного обеспечения, бот-сетей и проведения кибератак, в том числе DDoS-атак на стратегические объекты на территории Украины и банковские учреждения других государств.

Указанный абузоустойчивый хостинг был известный в сети Darknet под названием "ProHoster" и "Bulletproof.space".

Кроме того, для беспрепятственного осуществления своей деятельности члены группировки наладили коррумпированные связи с отдельными представителями правоохранительных органов и органов власти Украины. Также организатор группировки размещал мошеннические ресурсы, вирусы-вымогатели, веб-ресурсы, через которые распространялись изъятые из гражданского оборота объекты.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины.

Трем лицам объявлено о подозрении в совершении правонарушения. Организатора группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины.

Фото: пресс-служба СБУ

Ранее "Страна" писала, что хакеры ГРУ пытались взломать сайт "Квартала 95", чтобы заполучить переписку главы СБУ.

Также мы рассказывали, что данные сотен миллионов пользователей Facebook в США слили в сеть.