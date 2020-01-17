В Тернополе случайный прохожий обнаружил на улице девушку без сознания. Он вызвал скорую и полицию, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Выяснилось, что девушка является иностранной студенткой 1995 года рождения и обучалась в одном из вузов города. По словам правоохранителей, вероятнее всего, она выпила неизвестный яд из-за проблем в университете.

"Тело неизвестной молодой темнокожей девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что девушка пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете и не знала, как об этом сообщить родителям.

"Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд", - добавили в полиции.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст.115 УК.

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