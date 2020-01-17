Украинский футбольный клуб Первой лиги Украины "Агробизнес" разорвал контракт со своим форвардом Игорем Сикорским из-за того, что тот ездил в отпуск в Российскую Федерацию. Такое сообщение появилось на официальном сайте клуба.

Футболист выкладывал фото из своего отдыха в Санкт-Петербурге, в том числе в экипировке клуба.

Пресс-служба клуба заявила, что в контракте с игроком есть пункт о том, что игроки не имеют права допускать действия, которые вредят репутации клуба. В данном случае таким действием является посещение страны-агрессора, считает руководство "Агробизнеса".

"Вышеназванный игрок демонстративной поездкой в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь", - говорится в сообщении.

Также руководство футбольного клуба опубликовало два скриншота аккаунта своего бывшего игрока, на которых видно, что Сикорский фотографировался на фоне петербургских улиц и герба Российской Федерации

Напомним, что ранее испанские болельщики освистали команду Зозули, которого поддержал Зеленский. На шестой минуте порядка 400 фанатов хозяев на южном ярусе скандировали: "Ты нацист, Зозуля, ты нацист".

Также мы писали, что нападающий "Базеля" Эдон Жегрова не был допущен на территорию России, чтобы сыграть в матче против "Кранодара" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.