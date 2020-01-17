Игорь Сикорский. Фото: Footboom.com

Украинский футбольный клуб Первой лиги Украины "Агробизнес" разорвал контракт со своим форвардом Игорем Сикорским из-за того, что тот ездил в отпуск в Российскую Федерацию. Такое сообщение появилось на официальном сайте клуба.

Футболист выкладывал фото из своего отдыха в Санкт-Петербурге, в том числе в экипировке клуба.

Пресс-служба клуба заявила, что в контракте с игроком есть пункт о том, что игроки не имеют права допускать действия, которые вредят репутации клуба. В данном случае таким действием является посещение страны-агрессора, считает руководство "Агробизнеса".

"Вышеназванный игрок демонстративной поездкой в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь", - говорится в сообщении.

Также руководство футбольного клуба опубликовало два скриншота аккаунта своего бывшего игрока, на которых видно, что Сикорский фотографировался на фоне петербургских улиц и герба Российской Федерации

Скриншот из Instagram бывшего игрока ФК Агробизнес Игоря Сикорского

Скриншот из Instagram бывшего игрока ФК "Агробизнес" Игоря Сикорского

Напомним, что ранее испанские болельщики освистали команду Зозули, которого поддержал Зеленский. На шестой минуте порядка 400 фанатов хозяев на южном ярусе скандировали: "Ты нацист, Зозуля, ты нацист".

Также мы писали, что нападающий "Базеля" Эдон Жегрова не был допущен на территорию России, чтобы сыграть в матче против "Кранодара" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

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