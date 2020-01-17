В Киеве снесли "курятник над Майданом" и вернули историческому зданию крышу. Фото
В Киеве, в доме на улице Софиевская 1/2, городские власти закончили демонтаж надстройки, известной как "курятник над Майданом". Строители уже восстановили крышу здания, которая была снесена при возведении надстройки.
Об этом сообщает с места событий корреспондент "Страны".
Во дворе дома лежат строительные материалы. Адвокат владельца помещения, в котором велись строительно-монтажные работы заявил, что на днях встретится с владельцем и уточнит, что конкретно произошло на данном объекте.
Так выглядела надстройка до сноса. Фото: facebook
Так выглядит дом теперь. Фото: Страна.ua
Как сообщала "Страна", в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен фастфуд и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка. Ее заметила женщина во время утренней прогулки с ребенком.
После этого к вопросу "курятника" на крыше дома на Майдане подключили Гончарука и надстройку пообещали снести.