В Киеве, в доме на улице Софиевская 1/2, городские власти закончили демонтаж надстройки, известной как "курятник над Майданом". Строители уже восстановили крышу здания, которая была снесена при возведении надстройки.

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Страны".



Во дворе дома лежат строительные материалы. Адвокат владельца помещения, в котором велись строительно-монтажные работы заявил, что на днях встретится с владельцем и уточнит, что конкретно произошло на данном объекте.

Так выглядела надстройка до сноса. Фото: facebook

Так выглядит дом теперь. Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве на крыше жилого дома, в котором расположен фастфуд и который смотрит на Майдан Независимости, появилась кирпичная надстройка. Ее заметила женщина во время утренней прогулки с ребенком.

После этого к вопросу "курятника" на крыше дома на Майдане подключили Гончарука и надстройку пообещали снести.