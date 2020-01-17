В пятницу, 17 января, сотрудники Службы безопасности Украины Запорожской области пришли с обысками в аэропорт Запорожья.

Причина обыском ведомства - строительство нового терминала. Аэропорт работает в штатном режиме.

О том, что силовая структура пришла с обыском, во время брифинга заявил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога, передает Укринформ.

"Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще тогдашнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме", - рассказал о ситуации Зломинога.

Речь идет о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотреблении властью и служебным положением, а также подлоге.

"Будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, мы предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем нет. Предполагаем что более всего интересуются строительством нового терминала ", - сказал руководитель юридического отдела горсовета.

В СБУ пока не дали официальный комментарий.

В декабре прошлого года в запорожском аэропорту завершилось строительство нового терминала, который строили два года.

Ранее "Страна" писала, что в больницах Львовской области провели массовые обыски.

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