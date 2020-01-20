Украинские телеканалы завершают свое спутниковое вещание в открытом доступе. С 28 января 23 популярных канала будут закодированы. Это значит, что они попросту исчезнут с экрана у тех, кто смотрел телевизор со спутникового вещания бесплатно.

Речь примерно о 4 миллионах домохозяйств в Украине. После этой даты смотреть Интер, 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV и другие популярные каналы можно будет только в составе спутниковых операторов за дополнительную плату.

Изначально полное кодирование обещали с 20 января, но затем его пришлось перенести на 28 число этого же месяца. Причиной стало то, что два действующих спутниковых оператора получили так много обращений на подключение ТВ-услуг, что не успевают обработать все заявки до 20 января.

Разбирались, что значит кодирование каналов, кого оно коснется и что делать, чтобы продолжать смотреть телевизор.

Что значит кодирование каналов

Изменения коснутся только тех, кто смотрел телевизор бесплатно, через открытый спутник. Для абонентов платного спутника, цифрового эфирного телевидения (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.

Кодируются только развлекательные каналы. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике. Кодирование коснется 23 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бигуди, Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Украина, НЛО TV, Индиго TV.

Среди каналов, которые кажутся в открытом доступе - "Украина 24", который начал работать с января и принадлежит Ринату Ахметову

Зачем это нужно

Четыре медиагруппы - 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group - называют три причины такого решения.

Первая - развивать рынок платного телевидения.

Вторая - улучшить контент и качество изображения, которое обещают после кодирования сигнала (с 2020 года спутниковое телевидение будет доступно в формате HD).

Третье - борьба с пиратством. В Украине фактически все обладатели спутниковой тарелки, к которой добивает сигнал, могут бесплатно смотреть каналы, что противоречит европейскому законодательству. Закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, что доступ к их продукту будет защищен.

При этом в Нацсовете мнения по поводу кодирования спутникового сигнала разделились. некоторые его члены считали, что это целесообразно только в стране, где нет оккупированных территорий, ведь приобрести необходимый для просмотра тюнер можно только на неоккупированной территории Украины, то есть в Крыму, Донецке и Луганске не смогут смотреть украинские каналы со спутника.

Что делать

С ноября прошлого года тем, кто смотрит ТВ бесплатно со спутника, начали напоминать о грядущем кодировании. В прайм-тайм на краткое время у них отключали видеосигнал и на черных экранах появлялось такое напоминание.

Такие надписи с конца 2019 года периодически появляются на экранах у зрителей, которые не смогут смотреть ТВ после кодировки

Чтобы продолжать пользоваться спутниковым телевидением, нужно:

оформить подписку на DTH-платформы. Их в Украине всего две – Viasat и XtraTV (Viasat находится в "родственных" отношениях с 1+1 media - среди совладельцев менеджмент телегруппы, а Xtra TV – бренд платного спутникового телевидения, который входит в структуру холдинга "Медиа Группа Украина"). За пользование их услугами придется платить отдельно. Стандартный пакет обойдется от 49 грн в месяц, премиум - 249 грн. Точные тарифы указаны на сайтах провайдеров.





купить новый тюнер, который поддерживает кодировку VERIMATRIX и имеет доступ к платному контенту официальных спутниковых операторов. Рекомендованная цена на такой тюнер - 1 099 грн.

Можно отказаться от спутникового телевидения и перейти на другие варианты просмотра телевизора. Например, на цифровое эфирное телевидение Т2. Там закодированные каналы будут в открытом доступе. Для этого нужно купить эфирную антенну и цифровой приемник Т2 ( в современных телевизорах этот приемник встроен). Но для начала следует убедиться, что в вашем регионе есть покрытие "цифрой".

Можно выбрать IPTV - телевидение+интернет. Возможно, у вас уже есть провайдер, который предоставляет услугу "интернет + ТВ", тогда нужно будет оформить такую услугу у своего провайдера.

Или оформить подписку на OTT. Она подойдет, если у вас качественный интернет. Поставщика услуг можно выбрать самостоятельно – он подключит вас к сигналу через интернет. Примеры сервисов ОТТ в Украине - Megogo, Divan. TV, Oll. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV и др. Принцип работы от IPTV отличается тем, что абоненты не привязаны к сети оператора и могут получить услугу в любой точке Украины

Еще один вариант продолжать смотреть ТВ - кабельное телевидение.