Исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Украины в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из следственного изолятора под залог в 904 тысяч гривен. Ее арестовали 16 января по подозрению в коррупции. Предположительно, она предлагала 25 тысяч долларов взятки прокурору.

О том, что начальница вышла под залог, ранее назначенный ей судом, сообщил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии изданию"Украинская правда".

"За и.о. начальника одесской налоговой внесли залог и даже справку об этом получили, поэтому она вышла из СИЗО. Но на ней остались все возложенные в постановлении обязанности", - рассказал Чемерис.

После внесения залога и выхода из СИЗО Чеботарева обязана прибывать по первому требованию следователя, прокурора или судьи, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места работы и жительства, сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Кто именно заплатил залог, Чемерис не сообщила. По данным источников "Украинской правда", почти миллион гривен внес за Чеботарёву "ее товарищ".

Напомним, Чеботареву уличили в предложении и предоставлении 25 тысяч долларов взятки прокурору.

За взятку прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГПС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого заместителя Владимира Мосийчука.

Сейчас все руководство областного управления налоговой службы отстранено.



