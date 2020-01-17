Компания "Укрзализныця", которая недавно заявила о скорой покупке 40 новых локомотивов, заказала через свой филиал "Центр обеспечения производства" кондиционеры для пассажирских вагонов у николаевского завода "Экватор" по цене в 5 раз больше, чем в интернет-магазинах.

Такая информация содержится в системе закупок "Прозорро", сообщают "Наші Гроші".

Всего кондиционеров было приобретено на 28,43 миллиона гривен. Завод "Экватор" должен поставить "Укрзализныце" 19 комплектов крышных систем кондиционирования воздуха АВК-25 с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Технические характеристики кондиционеров смогут обеспечить охлаждение в 30 кВт и обогрев в режиме теплового насоса в 20 кВт. Стоимость комплекта для одного вагона составила почти 1,5 млн грн.

Сообщается, что на данный момент самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, которые можно заказать в через интернет-магазины, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тысячи гривен. Он имеет производительность сопоставимую с теми кондиционерами, которые закупила "Укрзализныця".

В 2018 году "Центр обеспечения производства" уже заказывал посреднику ООО "СП Климатехника" кондиционеры АВК-25 по 1,14 млн грн. Однако тогда они были оснащены одним компрессор, а сейчас их производительность улучшена за счет установки два компрессоров.

Известно, что завод "Экватор" принадлежит председателю его наблюдательного совета Сергею Кантору, который также является депутатом Николаевского горсовета от партии "Наш край".

По данным "Прозорро", единственным конкурентом "Экватора" было харьковское "НПО "А.Т.О.Р." Владимира Морозова.

Напомним, что ранее "Страна" писала о том, что компания "Укрзализныця" решила увеличить периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити" № 747 Киев-Тернополь. Теперь поезд будет каждый день.

Также мы писали, что экспресс, который начал курсировать в конце декабря прошлого года с главного железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", сломался.