В Славянске Донецкой области, где проходили ожесточенные бои в 2014 году, члены молодежного Националистического Конгресса показали на Рождество необычный "повстанческий" вертеп. В представлении, которое прошло в центральной библиотеке города 10 января, участвовали "Сталин", "черт" из НКВД, "звезда", украинские повстанцы и другие персонажи.

Видео разместил в Facebook UA: Донбасс.

Отмечается, что в вертепе приняли участие 5 девушек и 7 парней. По сюжету повстанцы вместе с ангелом сообщают о том, что украинский народ возродился. Они поют колядку украинского освободительного движения 1940-х годов, но это беспокоят "Сталина". Он в серой шинели, военной фуражке и с трубкой. Даже говорит с акцентом."Сталину" предлагает свои услуги "черт" в ватнике с нашивкой "НКВД". Тот хочет рассчитаться деньгами, но "бес" требует душу. "Ангел" пробует отговорить "Сталина", но тот обещает послать на украинские села "орды голодных генералов": "А вы, хохлы, ищите за морями союзников в борьбе с врагами". Но тут повстанцы с автоматами побеждают "Сталина" (который, к слову, безоружен) и "Черт" забирает его с собой.

Василий Панькевич, который играет в вертепе повстанца, говорит, что миссия такого "повстанческого вертепа" - рассказать жителям Донецкой и Луганской областей о рождественских традициях. А еще - принести известие о возрождении Украины от Тернополя и до Славянска.

Видео: facebook.com

Напомним, что на выставке в Славянске показали форму "защитника Украины" из дивизии СС "Галичина".

Также мы писали о том, что заммэра Славянска выгнали из бара после требования выключить песни Газманова.