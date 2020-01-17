В Украине народным избранникам должна выплачиваться зарплата около 25 334 тыс.грн. в месяц (что соответствует чуть более 1 тыс.долларов), этой суммы должно хватить на месяц и такой объем зарплаты достаточный для качественной работы и предотвращения коррупции. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Результаты социологического опроса показывают и ответ на вопрос о том, надо ли вообще платить депутатам зарплаты. Так, большинство украинцев (70%) ответили "надо", пятая часть опрошенных (22%) ответили отрицательно, а еще для 8% респондентов такая постановка вопроса оказалась затруднительной для однозначного ответа.

Уровень зарплаты народного депутата Украины, достаточный для удовлетворения финансовых потребностей, по мнению опрошенных, должен составлять 25 334 грн. При этом средний уровень пенсии должен быть 11 041 грн, а средний по Украине достаточный уровень зарплаты - 19 275 грн (на в сентябрь 2019 г.)

Отметим, что опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года. Опрошено 1805 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Как сообщала "Страна", глава МИД Пристайко назвал зарплату министров в 16 тысяч неуважением к государству.

Также "Страна" публиковала полный список чиновников Кабмина, 43 из которых получили зарплату от 100 до 315 000 гривен.