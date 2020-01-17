Сегодня, 17 января, ушедший в отставку премьер-министр России Дмитрий Медведев и новый глава правительства Михаил Мишустин встретились с еще действующими министрами.

Все главы российских министерств сейчас получили к своим должностям приставку и.о., и в таком качестве продолжают выполнять обязанности.

Представление нового состава Кабинета Мишустин анонсировал на "ближайшие дни" и "в ближайшее время".

Встрече с министрами предшествовала беседа Мишустина и Медведева, она продолжалась тет-а-тет более часа. После они вышли к чиновникам. Медведев сказал, что "смена правительства – это естественные ситуации для любой страны, они знаменуют происходящие перемены".

"Все вы старались, все вы ориентировались на выполнение задач, планов, поставленных Президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства", - сказал Медведев своим бывшим подчиненным.

А Мишустин назвал главным на сегодняшний момент сосредоточиться на исполнении положений послания Путина Федеральному Собранию.

На данный момент в России и мире активно обсуждается, кто войдет в новое правительство Мишустина.

Например, издание Bloomberg сообщило, что действующий министр экономки Максим Орешкин станет экономическим помощником Владимира Путина.

А медиаменеджер Маргарина Симонян, сообщившая о назначении Мишустина за несколько часов до обнародования этой информации, в той же в шуточной форме указала, что главой МИД она назначила бы пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Также Симонян провела опрос в своем телегам-канале: "Кого из министров вы бы оставили в правительстве?" Больше всего голосов набрали министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Действующий состав российского правительства ушел в отставку 15 января, в день послания Путина Федеральному собранию.

Бывший премьер Дмитрий Медведев, занимавший этот пост около восьми лет, уже стал замглавы Совбеза РФ - она должность была создана специально для него.

О ротации в верхушке российской власти читайте в нашем материале: "Медведев ушел, Путин готовится к уходу".