Международный валютный фонд (МВФ) заявил о том, что поддерживает нынешнюю политику украинского правительства, которое возглавляет премьер-министр Алексей Гончарук. По их мнению, политика Гончарука способствовала укреплению украинской экономики.

Это стало ясно из ответа представительства МВФ в Киеве на запрос издания "Интерфакса-Украина" с просьбой прокомментировать обвинения в адрес Кабмина и НБУ об их некомпетентности.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - заявили в представительстве Фонда.

"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - добавили в МВФ.

Напомним, что скандал с отставкой премьер-министра Украины разгорелся после того, как в сети появилась прослушка разговора Гончарука с несколькими чиновниками, в которой он говорит, что у Зеленского примитивное представление об экономике, а сам премьер - профан в экономике.

После этого украинский премьер записал видеообращение, в котором назвал слив прослушки - работой противников правительства и президента, похвастался достижениями Кабмина и заявил, что будет работать дальше, несмотря ни на что. На защиту попавшего в скандал Гончарука встал Порошенко.

Но уже на следующий день после видеообращения Гончарук подал прошение об отставке Зеленскому. Но президент, по Конституции, не может уволить премьера - это делает Верховная Рада Украины голосованием.

После этого Гончарук заявил об отставке с трибуны Рады. Но пока голосования не было.