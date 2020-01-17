Ведущая программы новостей "ТСН. Неделя" на телеканале "1+1" Алла Мазур, которая в ноябре прошлого года сообщила, что у нее образовалась злокачественная опухоль, поделилась подробностями своего лечения от недуга на странице в Facebook.

Ведущая пишет, что хотела пройти лечение без публичной огласки, однако решила все-таки рассказать о своей борьбе с раком, чтобы вдохновить других людей с такой болезнью на выздоровление.

"Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хотя сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению прически. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция", - написала Мазур.

Звезда канала "1+1" также поделилась советами для тех, кто может столкнуться с таким недугом и призвала больных раком не откладывать лечение и довериться "официальной" медицине.

"Если есть тревожный прогноз – не паниковать. Проверить его в нескольких местах. Ибо даже онкодиагнозы у нас бывают ошибочными: сама тому свидетель. Если все подтвердилось – не паниковать тем более! И не откладывать лечение в надежде, что рассосется, или помогут нетрадиционные методы. Международные протоколы онколечения четкие, общие для всех. О своем диагнозе и лекарствах, которые предлагают, можно прочитать в Интернете. Ищите врача, которому доверяете - и начинайте путь", - написала телеведущая.

Завершая свое сообщение, Алла поблагодарила неравнодушных людей за поддержку и пожелала всем украинцам крепкого здоровья.

Ранее "Страна" рассказывала об Алле Мазур и других знаменитостях, которые столкнулись с подобной болезнью.

В прошлом году бывшая минстр здравоохранения Уляна Супрун рассказала украинкам, как обнаружить рак молочной железы самостоятельно.