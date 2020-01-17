Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову предложили высокий пост в Кремле.

На днях Кадыров покинул занимаемый пост в связи со "временной нетрудоспособностью" и передал полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

В частности, Кадырову предложено стать полномочным представителем президента России, сообщают Аргументы недели.

В свете того, что сейчас в России формируется новое правительство во главе с Михаилом Мишустиным, назначения действительно ожидаются. Например, в Кабмине есть и другая должность, на которую мог бы претендовать Кадыров - министр по делам Северного Кавказа (сейчас возглавляет Сергей Чеботарев).

В это же время издание допускает оговорку о том, что когда Кадыров уходит на больничный или в отпуск, он пишет заявления с той же формулировкой, что и сейчас.

Напомним, 15 января Кабмин Медведева в полном составе сложил полномочия. Сейчас все министры занимают свои должности с приставкой и.о. и ждут, пока новый глава правительства Михаил Мишустин представит новый состав. Он обещал сделать это "на днях".

Подобный анализ перестановок в верхушке российской власти читайте в нашем материале: "Медведев ушел, Путин готовится к уходу".