Поездка президента Владимира Зеленского с семьей в Оман в начале января вызвала вопросы не только у обычных украинцев, но и у народных депутатов. О этом отдыхе в Раде сегодня, 17 января, спросили у министра иностранных дел Вадима Пристайко во время Часа вопросов к правительству. Но Пристайко отказался отвечать на этот вопрос.

"Любой зарубежный визит главы государства происходит исключительно по приглашению главы иностранного государства и готовится Министерством иностранных дел. Зарубежный визит обязательно имеет официальную программу. Поэтому вопрос очень простой: скажите, пожалуйста, было ли приглашение от Омана на визит? Покажите его. Покажите, пожалуйста, официальную программу визита, а также назовите тех должностных лиц, которые в МИД готовили этот визит", – попросил глава фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов во время Часа вопросов.

Однако Пристайко отказался отвечать на вопрос. Он лишь отметил, что в Министерстве иностранных дел есть уже все эти вопросы. Мол, их посылала именно фракция "Европейской солидарности".

Ранее "Страна" разбиралась, мог ли Зеленский вернуться раньше из отпуска на Ближнем Востоке.

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