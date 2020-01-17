На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске участникам переговоров удалось договориться о разведении сил и средств только на одном участке на линии соприкосновения. Хотя изначально участники ТКГ говорили о возможных девяти участках. Не удалось договориться о большем разведении из-за того, что Россия не согласилась на предложения Украины.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе, которая заседает в Минске.

Украина предлагала разведенние в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, недалеко от Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

Однако Россия настаивала на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ "Гнутово". По итогам встречи сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска "Гнутово". Стороны договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Ранее "Страна" писала, что в Минске во время встречи трехсторонней контактной группы украинская делегация подняла вопрос разведения сил на Донбассе в трех дополнительных участках, а также настаивает на участии в выборах на Донбассе вынужденных переселенцев.

Также мы рассказывали, что Зеленский в разговоре с Меркель заявил о трех новых участках разведения сил на Донбассе.