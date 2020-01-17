Сегодня, 17 января, народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие постановления №2717 "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике". За такое решение проголосовали 323 депутата.

В заявлении Рады отмечается, что решением относительно Виталия Маркива итальянский суд нарушил права военнослужащего и нанес вред имиджу Украины. "Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12.07.2019 в отношении гражданина Украины Виталия Маркива таковым, которое наносит ущерб суверенным правам государства Украина", - говорится в документе.

Отмечается, что при рассмотрении дела Виталия Маркива суд нарушил принципы верховенства права, гарантии на справедливый суд и принцип презумпции невиновности.

В заявлении также написано, что суд по Маркиву проходил в "глубоко антиукраинской атмосфере", а доказательства обвинения были основаны лишь на слухах и недостоверной информации.

"Верховная Рада отмечает, что в ходе судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, или Виталия Маркива, в частности, протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства, упомянутого в данном деле в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств", - гласит документ.

Своим заявлением Рада также постановила обратиться к президенту Италии с требованием провести прозрачное, объективное и беспристрастное расследование дела Маркива.

Напомним, что нацгвардеец Маркив был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года. Стоит отметить, что боец Нацгвардии имеет двойное гражданство - украинское и итальянское.

12 июля прошлого года итальянский суд вынес решение приговорить Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы. Апелляцию Украины по данному делу рассмотрят весной этого года.