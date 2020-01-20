В начале недели звезды советуют тщательно обдумывать все свои решения и шаги, а также не давать слишком много воли чрезмерным амбициям. Серьезные дела – важные переговоры, выяснение вопросом с начальством, крупные покупки – лучше немного отложить. А вот на выходных у вас появится достаточно энергии для серьезных изменений в жизни. Эти дни будут обладать большим потенциалом для раскрытия новых возможностей.

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Овен (21.03 - 20.04)

Вам будет нелегко мыслить оригинально в начале недели, потому что вы будете испытывать желание следовать за лидером. Однако чем чаще вы сможете делать собственные выводы, тем лучше. Вы почувствуете, что у вас есть настоящая цель, и единственная задача в этот момент – следовать за своей судьбой, куда бы она ни привела. Все знаки будут указывать на то, что вы идете в верном направлении, нужно лишь обратить на них внимание. Если понадобится совет относительно семьи и близких отношений, то обратитесь к близким женщинам - сестрам, матери или доверенным подругам.

Телец (21.04 - 20.05)

Вы сможете направить всю энергию на достижение желаемого, однако при этом убедитесь, что вы оставляете немного пространства для спонтанности. Моменты импровизации незаменимы, особенно в первой половине недели. Ваше самолюбие может стать причиной стычек с кем-то , и худшие слова, которые вы можете сказать в эти дни: "Мне все равно". Вы получите любовь и поддержку, в которой нуждаетесь, из неожиданных источников, однако мало кто будет оказывать услуги, не ожидая ничего взамен. Следите за добрыми поступками, которые другие люди делают для вас, чтобы вы смогли в будущем ответить им тем же.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Вы можете попытаться проигнорировать помехи на своем пути, однако велика вероятность, что вы не сможете просто пройти мимо. "Если есть желание, то есть и возможность" – эта фраза должна стать вашим девизом на всю эту неделю. Выходные отлично подходят для установления новых традиций, особенно если вы хотите дать чему-то свежий старт. Понадобится время, чтобы сформировать новую привычку, поэтому не будьте слишком строги к себе, если не сумеете сразу изменить нежелательное поведение. Мыслите более глобально.

Рак (22.06 - 22.07)

Подумайте в первой половине недели о том, есть ли настоящая причина для вашего упрямства в некоторых вопросах. Ваш способ может быть лучшим, а может, и нет; по крайней мере, дайте шанс мнениям и предложениям других людей. Если к вам обратятся за помощью люди, угодившие в нелепую ситуацию, не смотрите на них свысока. Вы могли бы оказаться в таком же положении, если бы раз или два приняли не то решение. Постарайтесь помочь вместо того, чтобы бросать в других камни.

Лев (23.07 - 23.08)

Вы безопасно прячетесь в своей комфортной раковине, и мало что сможет заставить вас выйти наружу. Бывают дни, когда тянет немного побезумствовать, однако сейчас явно не они. Вы делаете все возможное, чтобы сохранить спокойствие, однако когда люди говорят вещи, которые будто специально придуманы для того, чтобы вас расстроить, трудно оставаться хладнокровным. Если вы не сможете удержать язык за зубами, не забудьте потом извиниться. У вас появится искушение сделать что-то совершенно нехарактерное во второй половине недели, однако сначала подумайте, как одним поступком не испортить то, над чем вы долго трудились.

Дева (24.08 - 23.09)

Вы можете почувствовать себя не в своей тарелке, однако сейчас отличное время для того, чтобы принять перемены, а не пытаться убежать от них. Вложения в новый стиль способны сотворить чудеса с вашей самооценкой. В последнее время у вас было много интересных мыслей, и вторая половина недели идеально подходит для того, чтобы проверить, насколько они ценны. Поговорите с другом или профессионалом, который имеет опыт в той сфере, к которой относятся ваши идеи.

Весы (24.09 - 23.10)

Вы всегда предпочитаете качество количеству, но в ближайшую неделю можно получить и то, и другое. Не пренебрегайте людьми, которые сделали для вас возможным оказаться там, где вы сейчас находитесь, и уделите им побольше внимания. Выйдите из дома и изучите свой город получше, потому что как бы долго вы в нем ни жили, наверняка есть еще места, где вы еще никогда не бывали. Вы ведь не хотите пропустить что-то интересное.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Окружающий мир может в эти дни двигаться для вас словно на ускоренной перемотке, однако вы предпочитаете сохранять размеренный ритм и двигаться со своей скоростью. Не стоит переживать о том, что другие люди обгоняют вас на этом пути. Помните, что вы контролируете ситуацию. А если что-то не складывается в точности так, как вы планировали, не стоит разочаровываться - всему свое время.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Многое из того, что происходит, будет скрыто от взгляда, однако вы умеете заглянуть глубже. Выясните, нужно ли останавливаться и внимательнее присматриваться к деталям, или вы спокойно себя чувствуете, если не знаете досконально всех мелочей. Что-то может беспокоить вас в конце недели, однако ничего плохого не происходит. Постарайтесь не вымещать негативные эмоции на друзьях и посторонних людях.

Козерог (22.12 - 20.01)

В начале недели у вас могут появиться проблемы с мотивацией, однако как только вы найдете то, что наполняет вас энтузиазмом, то начнете с огромной скоростью продвигаться вперед. Вы окажете большую помощь кому-то, однако это не значит, что можно забывать о собственных потребностях и желаниях. Если в вашей жизни нет человека, который мог бы вас побаловать, сделайте это сами.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы можете сколько угодно рассказывать всем о грандиозных планах, однако стоит признаться хотя бы себе, если не другим, что вы пока не готовы делать большой шаг. Пока что. Обсудите все возможные варианты, пока не найдете тот, который сработает лучше всего, и затем действуйте с осторожностью. Люди могут обратиться к вам за советом относительно того, что вы сочтете глупой или абсурдной проблемой, однако не стоит насмехаться над ними! Отнеситесь к собеседникам серьезно, ведь они не шутят.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы не из тех, кто всегда следует правилам, однако точно знаете, какие границы можно, а какие нельзя пересекать. Назовите это шестым чувством или как-то еще, но когда перед вами встанет выбор, вы сумеете найти самое правильное решение. В начале этой недели вы не будете особо настроены уступать то, что считаете своим. Поэтому не подписывайте никаких документов, пока не будете уверены, что условия на 100 процентов справедливы.