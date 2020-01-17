Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который оскандалился во время заседания в Верховной Раде, когда стал трогать себя за причинное место во время разговора с одесситкой Юлией Панкратовой, объяснил, что вынужден отвлекаться на эротические фотографии из-за того, что его поклонницы присылают ему обнаженные фотографии в дневное время.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Привет, девчонки из моего фан-клуба. У меня к вам будет огромная просьба. Вы, пожалуйста, если присылаете мне свои обнаженные фотографии, то делайте это, пожалуйста, в мое нерабочее время - в перерыве с 14:00 до 16:00 или после 19:00. В противном случае, у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", - заявил он на записи из спортивного зала.

Как сообщала "Страна", ранее Илья Кива в эксклюзивный комментарий "Стране" сообщал, что в скандальном ролике использован монтаж.