Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сегодня, 17 января, закрыл вторую сессию Рады, но закрыл по-хитрому. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Сначала он заявил, что сегодня последний день второй сессии и следующий раз Рада соберется 4 февраля уже на третью сессию", - говорится в сообщении. "Но потом вдруг объявил, что последний день второй сессии будет 24 января 2020 года. Вероятно, речь идет о внеочередном заседании через неделю", - добавляет канал.

Отмечается, что не исключено, что Разумков "таким образом дает возможность провести заседания комитетов в течение следующей недели в рамках второй сессии".

Напомним, что сегодня Рада через три месяца после секс-скандала уволила Яременко с должности главы Комитета.

Также "Страна" писала о том, что Гончарук заявил о своей отставке с трибуны Рады.