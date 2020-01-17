Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который в декабре получил оздоровительные и матпомощь на решение бытовых проблем на 110 тысяч, заявил, что зарплата чиновников в 16 тысяч гривен является неуважением к государству. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Пристайко, дискуссия относительно зарплат чиновников необходима. "Это и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников и всего остального", - сказал Пристайко.

Он также заявил, что дисбаланс в зарплатах, который существует сейчас, рано или поздно придется решать. "Оклады министров в 16 тысяч гривен - это является неуважением к нашему государству, и это есть путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решался... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто еще получает в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это означает, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Ранее "Стране" стали известны тарифные ставки украинских врачей в государственных больницах. Так, врачи-хирурги высшей категории получали до повышения 4600 гривен, а после повышения тарифная ставка составила почти 5100, врачи других специальностей высшей категории будут получать 4772 гривны по сравнению с 4361 гривнами ставки в прошлом году.

Если сравнивать с зарплатами, которые получили за декабрь топ-чиновники, разница в отплате труда поражает. Так, хирург высшей категории имеет тарифную ставку в 46,8 раз меньше, чем заработная плата за декабрь главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко. А интерн с тарифной ставкой в 3800, получает в 60 раз меньше, чем министр экономики Милованов.