В России считают, что новые законы о языке в Украине - это двойная дискриминация, которая призвана "очистить Украину от русскоязычных детей". Официальные лица РФ считают, что в Украине ограничивают языковые и образовательные права и свободы в стране.

На вопрос об "ограничении языковых, образовательных прав и свобод" в Украине, в МИД заявили, что цель законов - избавить страну от русскоязычных детей. "В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей", - заявили в ведомтсве.

От этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации в документе с ответами на вопросы журналистов, который был опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Также российские дипломаты заявили, что русский язык в Украине подвергается "двойной дискриминации" - по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС. В МИД России добавили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

Напомним, речь идет о принятом 25 апреля 2019 года Верховной Радой Украины законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Доработанный ко второму чтению законопроект предусматривает украинизацию всех публичных сфер. За исполнением закона будет следить Уполномоченный по защите государственного языка. А за нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кроме того, после принятия этого закона в Украине начали менять и законы об образовании, внося туда правки о русском языке. Так, недавно приняли закон о среднем образовании. Ранее "Страна" подробно разбирала закон о среднем образовании и выясняла, что в нем сказано о русском языке.

Также мы писали, что В "Оппоплатформе" назвали закон о среднем образовании антиконституционным.