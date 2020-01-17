Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранителей в течение двух недель установить причастных к записям разговоров премьер-министра Алексей Гончарука в Кабмине, из-за которых премьер подал заявление об уходе. Об этом 17 января написал Офис президента в Telegram.

Согласно сообщению ОП, "президент требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины".

Соответствующее поручение Зеленский озвучил во время встречи с руководством СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, Офиса генпрокурора и УДО.

"Президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах (то есть на совещании у Гончарука - Ред.), и выяснены обстоятельства, при которых они происходили", - написано в сообщении

Ранее "Страна" писала, что Гончарук написал Зеленскому заявление об отставке, но сможет ли президент уволить премьера?

Также мы писали о том, что Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке.