Сегодня, 17 января, на очередном заседании Верховной Рады депутаты отклонили законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований (БФР). За это проголосовали 253 нардепа. До этого финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал не принимать законопроект о БФР. Решение было принято в связи с тем, что президент хотел подчинить новый орган себе, а не Министерству финансов, как раньше было прописано в проекте

Предполагалось, что проект закона №1208-2 при имплементации разделит сервисную и правоохранительную функции налоговой службы. Также законопроектом предусматривалась ликвидация налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований - центрального органа исполнительной власти, наполнение которого должен был обеспечить Кабмин.

Бюро финансовых расследований должно было стать органом, в котором концентрировались бы расследования всех преступлений в сфере публичных финансов и хозяйствования.

Напомним, что Рада проголосовала за создане Бюро финансовых расследований осенью прошлого года.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, чем будет заниматься Бюро финансовых расследований.