Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Зарплата заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен. Холодницкий занимает должность  специализированного антикоррупционного прокурора. Таким образом, его зарплата примерно в четыре раза больше оклада. 

О заработной плате Назара Холодницкого говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос "Українських Новин".

Согласно опубликованному документу, оклад прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры составил 63 432 гривны.

Скриншот: Українські Новини

Скриншот: Українські Новини

Скриншот: Українські Новини

Заработная плата прокурора указана с учетом надбавок, доплат и премий. Однако, в ответе прокуратуры не говорится, сколько именно Холодницкий получил после удержания налогов и сборов. 

Ранее "Страна" писала о том, что сразу 43 чиновника в Кабмине получил зарплату от 100 до 315 000 гривен.

Также мы рассказывали, что Назар Холодницкий купил телевизор за 112 тысяч гривен при зарплате в 93 тысячи.

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