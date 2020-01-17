Замгенпрокурора Холодницкий получил за декабрь 211 тысяч
Зарплата заместителя генерального прокурора Назара Холодницкого за декабрь 2019 года составила 211 717 гривен. Холодницкий занимает должность специализированного антикоррупционного прокурора. Таким образом, его зарплата примерно в четыре раза больше оклада.
О заработной плате Назара Холодницкого говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на запрос "Українських Новин".
Согласно опубликованному документу, оклад прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры составил 63 432 гривны.
Скриншот: Українські Новини
Заработная плата прокурора указана с учетом надбавок, доплат и премий. Однако, в ответе прокуратуры не говорится, сколько именно Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.
Ранее "Страна" писала о том, что сразу 43 чиновника в Кабмине получил зарплату от 100 до 315 000 гривен.
Также мы рассказывали, что Назар Холодницкий купил телевизор за 112 тысяч гривен при зарплате в 93 тысячи.