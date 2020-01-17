"Страна" узнала, что члены фракции "Слуга народа" думают о возможной отставке премьера Гончарука.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа":

"Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на переправе не меняют. Есть Кабмин, он уже сформирован, есть программа действий и бюджет, который принят под нее. А это для государства больно. Президент и премьер найдут какой-то компромисс, и мы будем дальше работать. Мы - команда, и у нас нет подковерных договоренностей".

Александр Дубинский, депутат партии "Слуга народа":

"Я был уверен, что это заявление появится. После того, что я услышал на записях, мне было тяжело представить сотрудничество президента и главы правительства. Но заявление написано не по Конституции. Гончарук написал заявления на имя президента, а должен был написать его на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова. Разумков в свою очередь должен был внести это прошение на рассмотрение парламента. Нужно посмотреть на документ. Если заявление действительно написано на имя президента, то это не заявление, а пиар-акция, которая в очередной раз подтвердит некомпетентность премьер–министра. Гончарук вообще читал Конституцию?

Вопрос - увольнять или нет - должен решиться уже сегодня. На следующей неделе президент и премьер должны были ехать в Давос и посетить Израиль на годовщину Холокоста. Если президент передаст заявления Гончарука в парламент, думаю, что депутаты проголосуют "за" отставку".

Алексей Устенко, депутат партии "Слуга народа":

"Это хороший вопрос, почему Гончарук написал заявление на отставку на имя президента, а не парламента. Однако об этом лучше спросить у самого Гончарука. Нужно разобраться, кто сделал те скандальные записи, потому что это вопрос безопасности. Для меня заявление Гончарука стало неожиданностью, потому что я думал, что вчера этот вопрос был снят. Отставка это выбор Гончарука, а дальше президент будет решать, предлагать ли нам поддержать его отставку или нет. Безусловно, мы сделаем так, как скажет Зеленский, потому что он - президент. Пока даже сплетен не слышал о том, кто может заменить Гончарука в случае отставки. Будем голосовать за программу действий, а не за персоналии".

Николай Тищенко, депутат партии "Слуга народа":

"Вы правы, что заявление об отставке принимает парламент. Но сейчас решение за президентом. Самые важные люди в стране по иерархии - президент и премьер. Поэтому президент примет решение. Я не буду голосовать за отставку премьера. Я бы на месте Зеленского не отпускал Алексея Гончарука. Во-первых, есть понятийный иммунитет на год. Во-вторых, работа не окончена, она только началась. С полуслова делать такие поступки... Для меня, как человека из бизнеса, они нелогичны. Он подал в отставку, потому что в обществе есть конфликт. Это мужской поступок. Гончарук пришел в команде президента, он не держится за кресло, как и каждый из нас, поэтому так поступил. Кроме того, никто ведь не доказал, что на пленках голос Гончарука.

Что касается слухов по поводу того, что Аваков станет следующим премьер-министром, я считаю, что не станет, потому что он на своём месте. Не в обиду, но это странный вопрос. Арсен Аваков - министр внутренних дел, странно было бы для общества назначить премьером - министра-силовика. Это был бы не очень хороший посыл в воюющей стране. Жёсткие решения могут накалить общество".

Антон Поляков, внефракционный нардеп:

"Возможно то, что заявление написано на имя президента, а не главы Верховной Рады, это манипуляция. Пообщавшись с коллегами из фракции "Слуга Народа", могу сказать, что они ждут чем закончиться это противостояние. Мы все понимаем, что сейчас идет борьба за то, останется это правительство или нет. Тот же Офис Президента разделен да два крыла. Одно крыло поддерживает отставку правительства, второе -нет. Я надеюсь, что президент сделает взвешенное решение и признает, что назначение Гончарука было ошибкой".



Александр Качура, депутат партии "Слуга народа":

"Глава правительства подал заявление президенту. И президент передаст заявление в аппарат Рады, если посчитает нужным это сделать. Премьер–министр поступил правильно. Вопрос отставки премьера должен определять президент, формализовать - парламент.

Скандал, который сейчас разворачивается, касается этических моментов в отношении президента, которые отображены в неких записях некого заседания с некими людьми. Это не юридический вопрос, а этический. По-мужски премьер сделал правильно".



Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

"Уникальная ситуация с заявлением Гончарука. Действительно, его рекомендовал президент. И мы, как фракция, послушали президента и проголосовали за премьера Гончарука. Поэтому политический вопрос отставки должен решить президент, но формально премьера увольняет парламент.

На заседании фракции еще не рассматривался вопрос касательно отставки премьера. Члены фракции "Слуга народа" говорят, что премьер должен придерживаться всех формальностей и внести свое заявление об отставке в парламент. Если заявление есть, это не может быть исключительно политическим пиаром, должна быть соблюдена формальная сторона дела".

Ранее "Страна" писала о том, что сможет ли президент уволить премьера.

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