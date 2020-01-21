Сегодня был назван новый состав правительства России, которое возглавил бывший главный налоговик страны Михаил Мишустин.

В соответствии с указом президента Владимира Путина у премьера РФ теперь будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей полный состав российского Кабмина.

Сначала указан новый министр, в скобках - его предшественник. Жирным выделены те, кто сохранил посты.

Михаил Мишустин - премьер-министр (Дмитрий Медведев),

первый вице-премьер - Андрей Белоусов (Антон Силуанов),

вице-премьер - Дмитрий Григоренко (Максим Акимов),

вице-премьер - Юрий Трутнев,

вице-премьер - Татьяна Голикова,

вице-премьер - Виктория Абрамченко (Ольга Голодец),

вице-премьер - Юрий Борисов (Алексей Гордеев),

вице-премьер - Алексей Аверчук (Дмитрий Козак),

вице-премьер - Марат Хуснуллин (Виталий Мутко),

вице-премьер - Дмитрий Чернышенко (Юрий Борисов).

Президент Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Функции последнего в соответствии с указом главы государства отошли Министерству экономического развития.

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

министр обороны - Сергей Шойгу,

министр энергетики - Александр Новак,

министр культуры - Ольга Любимова (Владимир Мединский),

министр просвещения - Сергей Кравцов (Ольга Васильева),

министр труда и социальной защиты - Антон Котяков (Максим Топилин),

министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

министр спорта - Олег Матыцын (Павел Колобков),

министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий - Евгений Зиничев.

Предыдущий состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку 15 января, в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Эксперты оценили отставку Кабмина Медведева как начало трансформации власти в России.

В упомянутом послании Федеральному собранию Путин заявил, что должны быть внесены поправки в Конституцию, в том числе о предоставлении Государственной Думе права утверждать кандидатуру премьера и всех членов правительства.

Зачем в России хотят поменять Конституцию и что это значит для Украины читайте в материале "Страны": "Медведев ушел, Путин готовится к уходу".