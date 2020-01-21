Назван новый состав правительства России во главе с Михаилом Мишустиным
Сегодня был назван новый состав правительства России, которое возглавил бывший главный налоговик страны Михаил Мишустин.
В соответствии с указом президента Владимира Путина у премьера РФ теперь будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый.
Ниже мы предлагаем вниманию читателей полный состав российского Кабмина.
Сначала указан новый министр, в скобках - его предшественник. Жирным выделены те, кто сохранил посты.
Михаил Мишустин - премьер-министр (Дмитрий Медведев),
первый вице-премьер - Андрей Белоусов (Антон Силуанов),
вице-премьер - Дмитрий Григоренко (Максим Акимов),
вице-премьер - Юрий Трутнев,
вице-премьер - Татьяна Голикова,
вице-премьер - Виктория Абрамченко (Ольга Голодец),
вице-премьер - Юрий Борисов (Алексей Гордеев),
вице-премьер - Алексей Аверчук (Дмитрий Козак),
вице-премьер - Марат Хуснуллин (Виталий Мутко),
вице-премьер - Дмитрий Чернышенко (Юрий Борисов).
Президент Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Функции последнего в соответствии с указом главы государства отошли Министерству экономического развития.
Министр иностранных дел - Сергей Лавров,
министр обороны - Сергей Шойгу,
министр энергетики - Александр Новак,
министр культуры - Ольга Любимова (Владимир Мединский),
министр просвещения - Сергей Кравцов (Ольга Васильева),
министр труда и социальной защиты - Антон Котяков (Максим Топилин),
министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,
министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,
министр спорта - Олег Матыцын (Павел Колобков),
министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий - Евгений Зиничев.
Предыдущий состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку 15 января, в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Эксперты оценили отставку Кабмина Медведева как начало трансформации власти в России.
В упомянутом послании Федеральному собранию Путин заявил, что должны быть внесены поправки в Конституцию, в том числе о предоставлении Государственной Думе права утверждать кандидатуру премьера и всех членов правительства.
Зачем в России хотят поменять Конституцию и что это значит для Украины читайте в материале "Страны": "Медведев ушел, Путин готовится к уходу".