Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" считает неуместной отставку премьер-министра Алексея Гончарука, который сегодня подал заявление об уходе президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Арахамия сказал "Стране" в здании парламента.

"Нет объективных причин для отставки Гончарука. Коней на переправе не меняют. Есть Кабмин, он уже сформирован, есть программа действий и бюджет, который принят под нее. А это для государства больно. Президент и премьер найдут какой-то компромисс, и мы будем дальше работать. Мы - команда, и у нас нет подковерных договоренностей", - заявил нам Арахамия на брифинге.

Напомним, что мы разбирались, сможет ли президент уволить премьера.

Ранее "Страна" публиковала прямую речь Гончарука о своей отставке с трибуны Рады.