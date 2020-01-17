Депутаты Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" обсуждают между собой скандальную запись прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, а также возможную отставку главы правительства.

Фотографии переписок нардепов из зала Рады опубликовал "Цензор".

Так, депутат "Слуги народа" Анатолий Драбовский написал, что лидер фракции Давид Арахамия заверил своих коллег в том, что Зеленский "помилует" Гончарука. Видимо, это означает, что фракция не будет голосовать за отставку премьера.

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует. Премьер написал заяву на президента, должен был бы на Верховную...", - пишет надеп.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова также вела переписку о скандальных событиях. Однако она переписывалась с абонентом под именем "Гончарук Алексей".

Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции, - пишет Гончарук

- Мы ЗА тебя!, - отвечает Третьякова.

- В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ)), - отвечает Гончарук

- 70-80 ... Работаем дальше. Жизнь..., - ответила Третьякова



После этого Третьякова зашла в групповой чат под названием "SLUGA SPEAKERS NEW".





"Чего только люди не сделают, чтобы не приходить на час вопросов к правительству?.., - гласит сообщение в группе

"Гончаруку нужно было быть в ВРУ на час правительства", - пишет Третьякова

"Вот не уверена: был бы срач и показательная порка", - отвечает Анастасия Красносельская.

"А так картинка, что власти нет в стране", - отвечает Третьякова.

Напомним, что сегодня Гончарук все-таки выступил на Часе вопросов к Кабмину в Верховной Раде. Во время своей речи премьер заявил, что передал президенту Зеленскому заявление о своей отставке.

Также мы разбирались в том, способен ли президент отправить в отставку премьер-министра.

Вчера была обнародована полная запись прослушки совещания Алексея Гончарука с финблоком Кабмина и представителями НБУ.

На записи прослушки Гончарук критически описал понимание Зеленским экономики, назвав его понимание экономических процессов "примитивным". В основном на записи присутствует обсуждение главных проблем в экономике Украины и пути их преодоления.