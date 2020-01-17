Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что нужно продолжать расследовать обстоятельства катастрофы украинского самолета в Иране. По его мнению, в этом деле есть неясные моменты. Но в Тегеране считают, что их работа по расследованию деталей трагедии исчерпывающая.

Али Хаменеи заявил об этом на своем выступлении в пятницу, 17 января, пишут Украинские национальные новости со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

"В инциденте с самолетом является неясные моменты, которые нужно расследовать, и (необходимо) предотвратить подобные случаи в будущем", - сказал он. Речь Хаменеи транслировало

Он сказал, что "гибель иранцев и представителей других стран - очень горький инцидент" и заявил о том, что гибель людей стала событием, которое "буквально сожгло мое сердце".

Однако в Тегеране считают, что их работа по расследованию катастрофы самолета исчерпывающая, поэтому там удивлены проведением встречи представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины в Лондоне по тому же вопросу. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, украинской авиакомпании МАУ. На борту было 176 человек, из - 11 украинцев, большинство пассажиров - выхдцы из Ирана.

Утром 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная расчетом Корпуса Стражей Исламской Революции. Они утверждают, что оператор перепутал самолет с крылатой ракетой-беспилотником.

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