Верховная Рада 14 января досрочно прекратила полномочия нарпепа Ирины Венедиктовой из-за ее избрания главой Госбюро расследований. Ее место занял директор по GR-коммуникаций фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко, который сегодня принес присягу народного депутата от партии "Слуга народа".

Это произошло на заседании Верховной Рады 17 января, прямую трансляцию которого ведет канал Рада.

Санченко зашел в Раду вместо "Слуги народа" Ирины Венедиктовой, которая стала и.о. директора Государственного бюро расследований.

Отметим, что 31-летний директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко был включен в избирательный список "Слуги народа" под № 137. На своей странице в Facebook Санченко рассказывал, что на новой работе планирует, в частности, заниматься вопросами молодежной политики и социального предпринимательства.

Напомним, что ЦИК вместо Венедиктовой зарегистрировал нардепом организатора Atlas Weekend.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" выдвинули Костина на должность главы правового комитета Рады вместе Венедиктовой.