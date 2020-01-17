Верховная Рада уволила народного депутата Богдана Яременко с должности главы Комитета. Ранее он возглавлялКомитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, теперь его глава - Александр Мережко. Уволили Яременко через три месяца после скандала с перепиской с проституткой на заседании парламента.

Верховная Рада уволила Яременко на заседании 17 января. Трансляцию заседания ведет ТСН.

За увольнение проголосовали 317 нардепов. Проект постановления №2751 предусматривает не только увольнение Яременко, а и избрание нового главы - Александра Мережка - народного депутата от "Слуги народа".

Напомним, в конце октября 2019 года Богдана Яременко поймали в Раде на переписке с проституткой, с которой он договаривался о встрече. Народный депутат пытался выбраться из секс-скандала, заявив, что он специально переписывался с работницей интимной сферы перед камерами журналистов для того, чтобы привлечь внимание к тому, что журналисты часто фотографируют личные переписки нардепов в Раде.

Однако потом он извинился, но заявил, что не хочет уходить с должности главы Комитета.