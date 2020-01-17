Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, который оказался в центре скандала из-за утечки фрагментов записи прослушки его совещания. Об этом сказала в кулуарах Верховной Рады представительница Кабмина в парламенте Елена Шуляк.

Видео: YouTube/ НАШ

На вопрос журналистов о том, почему Гончарук направил прошение об отставке на рассмотрение Зеленскому а не Верховной Раде, как того требует законодательство, Шуляк заявила: "Алексей считает себя частью команды президента, поэтому принял такое решение. Естественно, президент Зеленский может рассмотреть это заявление и уже подать представление в парламент. Конечно, президент не будет подписывать заявление".

Сама Елена Шуляк узнала об отставке премьер-министра сегодня, в 7 утра.

На вопрос о том, что повлияло на решение Гончарука подать в отставку, представительница Кабмина ответила, что основным катализатором стала именно утечка записи прослушки. Также Шуляк отметила, что огромные зарплаты, которые назначили себе министры в декабре, не являлись основной причиной решения премьера: "Я не думаю, что началось с зарплат, именно пленки стали катализатором. Мы понимаем, что это большая информационная атака. И понимаем, почему это происходит, каким кругам этого выгодно из-за то: что ликвидируются коррупционные схемы".

Напомним, что вчера была обнародована полная запись прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука от 16 декабря. Депутатская группа от фракции "Слуга народа" уже обратилась в СБУ с требованием расследовать утечку разговора премьер-министра.

На записи прослушки совещания у премьер-министра, Гончарук нелестно отзывается о президенте Зеленском, называя его понимание экономических процессов "примитивным". В основном на записи присутствует обсуждение основным проблем в экономике Украины и путей их преодоления.