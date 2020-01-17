Бывшего директора Института национальной пямяти Украины Владимира Вятровича включили в комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины. Включили Вятровича по итогам голосования в парламенте. Теперь он будет работать с Николаем Княжицким и Софией Фединой.

Голосование прошло на заседании Рады 17 января, об этом сам Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Наконец завершилась моя длительная (почти два месяца с момента решения ЦИК) "инсталляция" в парламент - только проголосован включения меня в комитет гуманитарной и информационной политики. Николай Княжицкий, София Федина поработаем!", - написал нынешний нардеп.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Viatrovych

Напомним, Владимир Вятрович в марте 2014 года был назначен директором Украинского института национальной памяти. В начале декабря 2019 года он принес присягу народного депутата Верховной Рады Украины от партии Порошенко "Европейская солидарность" после того, как номер 24 "Евросолидарности" Наталья Бойко официально отказалась от мандата нардепа.

Также "Страна" рассказывала, что Вятровичу стало стыдно за галичан, которые решили вернуть селу коммунистическое название Андреевка.