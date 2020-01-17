Сегодня, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук выступил на Часе вопросов к Кабмину в Верховной Раде и подтвердил свою отставку.

"Страна" приводит текстовую расшифровку его выступления по поводу ухода с должности:

"Спасибо, коллеги. В первую очередь хочу извиниться, что мы опоздали на Час вопросов к правительству. Это связано с моим решением, которое я принял сегодня. Я обратился к президенту Украины (вы об этом уже знаете). Передал ему свое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии закону, Конституции, написано на имя главы Верховной Рады. У президента есть право внести его в парламент в любой момент.

С чем это связано? С тем, что мы - одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть менять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на сто процентов.

В последнее время относительно правительства большое количество информационных атак, манипуляций. Цель этих атак и манипуляций - посеять раздор внутри команды. Создать впечатление, будто кто-то не уважает президента. Это неправда. Наша сильная позиция состоит в том, что мы - одна команда. Ею и хотим оставаться.

Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме. До того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы.

Уважаемые друзья, дорогая фракция, я очень благодарен вам за ту работу, которая уже сделана. Мы с вами много сделали, чтобы в этом году украинцы жили лучше. Мы готовы сделать значительно больше вместе с вами. Но для этого нам надо быть едиными.

Я благодарю вас за ту поддержку, которую я уже сегодня получил. И предлагаю вам продолжать к этом же духе. Вы - крутые. Вы - будущее этой страны. Вместе мы сделаем больше. Спасибо вам".

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук подал в отставку и выступил в Раде под крики "Ганьба!".

Также мы разбирались, сможет ли президент уволить премьера?